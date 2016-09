In sneltreinvaart terug op oude voetbalnest FC Den Helder

DEN HELDER - Na de degradatie met FC Den Helder naar de derde klasse besloot Abbilash Selverajah dit seizoen zijn geluk te beproeven bij Hollandia in Hoorn, de huidige club van stadgenoten Lars Weistra en Clifton Gorissen. Afgelopen zondag maakte Selverajah echter zowaar weer zijn opwachting op De Streepjesberg.

Door Hans Steen - 7-9-2016, 10:26 (Update 7-9-2016, 10:26)

,,Het zat tegen’’, schetst de 24-jarige middenvelder zijn voorbereiding bij de hoofdklasser. ,,Het was behoorlijk zwaar, maar ik had het gevoel het niveau aan te kunnen. Helaas moest ik na twee weken afhaken met een enkelblessure, opgelopen toen ik voor mezelf extra aan het trainen was.’’

Hoewel de technische staf tevreden was en hij te horen kreeg dat zijn kans wel zou komen, besloot Selverajah in die herstelperiode de zaken nog eens goed op een rijtje te zetten. ,,Met de conclusie dat voetballen bij Hollandia me in ieder geval een hoop tijd zou kosten. Drie keer per week trainen, plus de reistijd. Het niveau stond me absoluut aan. Maar ik werk als afgestudeerd ingenieur bij een Helders architectenbureau en wil in februari beginnen met mijn Master aan de TU Delft. Dat ik mogelijk bij Hollandia op de bank terecht zou komen, heeft eigenlijk niet eens meegespeeld in deze overweging. Het ging meer om de vraag of ik het me kon veroorloven om zoveel tijd in het voetbal te steken.’’

Vlak voor het begin van de competitie, nog niet honderd procent fit, hakte hij de knoop door. Selverajah zwaaide af in Hoorn. ,,Ik heb de overschrijving ingetrokken en het weer opgepakt bij ’de FC’. Lekker om de hoek. Zondag bij de eerste competitiewedstrijd begon ik nog op de bank. Ik ben de laatste tien minuten ingevallen. Het was niet best, 2-4 verloren en drie ballen aangeraakt, maar ik heb geen spijt van mijn besluit. Blij dat ik weer terug ben in Den Helder.’’