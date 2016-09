JVC danst nog niet in de maat

HEERHUGOWAARD - De 3-2 nederlaag bij Hugo Boys was een forse streep door de rekening voor JVC. ,,Dit hadden we niet verwacht’’, bekende trainer Ben de Visser.

Door Casper Duin - 4-9-2016, 20:16 (Update 4-9-2016, 20:16)

De Helderse oefenmeester kreeg in Heerhugowaard-Noord huiswerk mee. ,,We hebben natuurlijk heel aardig spelersmateriaal, maar het is nog geen elftal. Spelers willen zich graag bewijzen en kiezen dan voor eigen succes waar afspelen aan een ploeggenoot beter was geweest. Daar moeten we aan gaan werken.’’

De Visser had naar eigen zeggen gerekend op drie punten. ,,Ik...