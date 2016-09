Rollen omgedraaid voor BV Den Helder

DEN HELDER - Kregen de basketbalsters van Dozy BV Den Helder vorige week in België nog een pak slaag in oefenverband, afgelopen zaterdag was het precies andersom.

Nu gaf de Helderse eredivisionist les aan het bezoekende US, dat één divisie lager speelt. In de sporthal aan de Sportlaan werd het 89-31 en konden de coaches de jeugdspeelsters ook de nodige speeltijd geven.

Met maar liefst zesendertig assists, zeven geblokte schoten en veel scores wist men het publiek (een honderdtal) aan de Sportlaan veelvuldig...