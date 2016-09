Helderse thaibokster Baars behoudt wereldtitel

MASHANTUCKET - De Helderse thaibokster Jorina Baars heeft voor de derde keer in successie haar Lion Fight-wereldtitel in het weltergewicht geprolongeerd. In het Amerikaanse Mashantucket versloeg ze zaterdagochtend (Nederlandse tijd) de Puerto Ricaanse Angela Whitley.

Door Casper Duin - 3-9-2016, 9:46 (Update 3-9-2016, 9:46)

,,Alle ronden dik gewonnen'', meldde Baars (27) in een eerste reactie. Ook de jury was unaniem in het oordeel en riep de Helderse uit tot winnares. Waar ze in twee eerdere gevechten zelf fysieke schade opliep, daar deelde Baars ditmaal de lakens uit. Door middel van het gebruik van ellebogen, knieën en directe stoten domineerde ze in de ring.

Het leidde na een elleboogstoot van Baars tot een open wond boven en onder het linkeroog bij de uitdaagster uit Puerto Rico. De Helderse klaagde na afloop alleen over 'last van mijn scheen van het trappen'.

Baars veroverde in 2014 de Lion Fight-wereldtitel ten koste van Cris Cyborg. Daarna verdedigde ze die titel met succes tegen achtereenvolgens Chantal Ughi, Martina Jindrova en nu dus Whitley. ,,Ik ben zeker tevreden. Ik voelde me goed en sterk. De eerste ronde was het even aftasten. Toen ik mijn draai had gevonden, verliep alles volgens plan.''

Het gevecht met Whitley was voor Baars het laatste op het huidige contract met de Amerikaanse vechtsportorganisatie Lion Fight.