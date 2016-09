Wie wordt de eerste keeper van FC Den Helder?

Foto George Stoekenbroek Jelmer Philip (links) en Mike Janki strijden om de positie onder de lat bij FC Den Helder.

DEN HELDER - Na zestien jaar Maarten Kistenmacher is de positie van doelman in het eerste elftal van FC Den Helder vacant. Er zijn twee kandidaten: Mike Janki (24), al vier jaar in de wachtkamer als keeper van het tweede elftal, en de zes jaar jonge tweedejaars A-junior Jelmer Philip, de laatste twee seizoenen tevens reservedoelman bij de Helderse hoofdmacht.

Door Hans Steen - 2-9-2016, 22:00 (Update 2-9-2016, 22:00)

Allebei zijn ze eigen kweek en in juli geselecteerd voor het Helders Elftal met Philip als 'talent'. Vooralsnog houdt hoofdtrainer Bart Wolberg...