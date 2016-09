Roer moest drastisch om voor Jorina Baars

Foto George Stoekenbroek Jorina Baars tijdens haar training op de Helderse zeedijk.

DEN HELDER - Ongeslagen, maar ontevreden. Dus gooide de Helderse thaibokster Jorina Baars (27) het roer drastisch om. ,,Als ik zo was doorgegaan, dan was die eerste nederlaag vanzelf gekomen.’’

Door Casper Duin - 1-9-2016, 22:00 (Update 1-9-2016, 22:00)

,,Het was na de laatste partij in de Verenigde Staten tegen Martina Jindrova. Ik zat in de taxi, keek in de spiegel en dacht ’waar ben je nou mee bezig?’. Ik had gewonnen, maar een bloedende scheur in mijn hoofd. Eigen schuld. Ik had al een keer of vijf zonder succes dezelfde...