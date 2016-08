Tegenspoed achtervolgt Texel’94-voetballer Sander de Haan

Archieffoto Sander de Haan (links).

DEN BURG - Tegenspoed achtervolgt Texel’94-voetballer Sander de Haan de voorbije jaren. De rappe aanvaller mist komende zondag door een op twee plaatsen gebroken arm de competitiestart.

Door Casper Duin - 1-9-2016, 11:47 (Update 1-9-2016, 11:47)

De Haan liep die blessure afgelopen zondag op in de afsluitende bekerwedstrijd tegen Succes. ,,Knullig. Ik kwam rond de middenlijn in een duel om de bal met een tegenstander. We kwamen allebei ten val en hij viel vol op mijn arm. Ik hoorde ’krak’ en wist meteen dat het gebroken was. Domme pech. Al ging...