Opnieuw familiesucces in Overlevingsloop Den Helder

DEN HELDER - Net als in 2014, mondde de Overlevingsloop van SV Noordkop woensdagavond uit in een familiaire dubbelslag.

Door Casper Duin - 1-9-2016, 11:45 (Update 1-9-2016, 11:45)

Met winst op de langste afstand (6,7 kilometer) voor zoon Luca Assorgia en moeder Lucienne Groenendijk. Daarmee herhaalden zij op het strand bij Huisduinen hun kunstje uit 2014. In totaal 117 hardlopers waagden zich aan de onconventionele Overlevingsloop, waarbij deelnemers niet alleen strand(opgangen) en bos voor hun kiezen krijgen. De atleten dienen ook meermalen een stuk door de zee te ’ploegen’.

Assorgia (Sportlust) toonde zich daarin de beste bij de mannen. De Helderse veelwinnaar raffelde de 6,7 kilometer af in 34,27 min. Tim Tesselaar (Noordkop) volgde op ruim een minuut als tweede: 35,41. Net voor clubgenoot en nummer drie Djoao Lobles: 36,06.

Met een eindtijd van 41,37 min. was Groenendijk (Sportlust) de eerste vrouw aan de meet op de 6,7 km. Jessica Glasbergen (43,23) en Bianca van Diepen (44,01) volgden als tweede en derde. Triatleet/zwemmer Yorick Quax was de snelste op de 4,3 km.: 21,46 min. Jetske van Kampen (Hylas) finishte negen tellen later als eerste vrouw. Jeffrey Wassenaar (Sportlust) was met 22,01 de tweede heer aan de meet, Floortje van Kampen (22,13) de tweede vrouw.