Meindert van Veen gaat aan de slag als analist bij landskampioen

DEN HELDER - Een opmerkelijke stap. De Helderse basketbalcoach Meindert van Veen (65) gaat in deeltijd aan de slag bij de regerend landskampioen bij de mannen, het Groningse Donar.

Door Casper Duin - 31-8-2016, 16:23 (Update 31-8-2016, 16:23)

De Nieuwedieper gaat onder meer de buitenlandse tegenstanders van Donar in de Champions League en eventueel de Europe Cup analyseren. Dinsdag woonde hij voor het eerst een training bij. ,,Ik liep gewoon het veld op voor de training. Daar was een journalist bij. Voordat ik het wist, was het ineens nieuws. Fotograaf erbij, de hele mikmak.’’

Van Veen gaat de Groningse topclub, waar Julianadorper Tjoe de Paula actief is, zo’n twee dagen per week bijstaan. ,,Ik ben bij de trainingen en ga de Europese tegenstanders analyseren. Aan de hand van beelden, niet middels reizen naar wedstrijden. Aangezien ik geen baan meer heb, kreeg ik meer vrijheid voor dit soort dingen. Ik heb met hoofdcoach Erik Braal samengewerkt bij het Nederlands damesteam. Hij vroeg aan mij of ik een rol in de technische staf wil vervullen. Een leuke, nieuwe kans.’’

CTO

De oud-bondscoach fungeert verder twee dagen per week als trainer bij de Amsterdamse CTO-opleiding en is coach van eredivisionist Dozy BV Den Helder. ,,Dat laatste is hobby. Dat doe ik in de avonduren.’’