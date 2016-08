Jacht op parcoursrecord tijdens NK tijdrijden op Texel

Archieffoto Peter Koning heeft op Texel nog steeds het parcoursrecord in handen.

OUDESCHILD - Tijdens het NK tijdrijden voor vrije renners zal tijdritspecialist Remco Grasman zaterdag op Texel buiten mededinging een aanval doen op het parcoursrecord.

Door Casper Duin - 31-8-2016, 11:06 (Update 31-8-2016, 11:06)

Dat staat sinds 2013 op naam van Peter Koning, eliterenner van het team Drapac Professional Cycling. Tijdens die wedstrijd van 2013 werd Grasman kampioen in de categorie heren 40-50 jaar met een tijd van 37.16 minuten. Koning, die dat jaar als prominent bij het evenement aanwezig was en buiten mededinging deelnam, realiseerde een tijd van 35.43 minuten.

Dit jaar zal Grasman als regerend Nederlands kampioen tijdrijden bij de elite zonder contract dezelfde rol vervullen als Koning in 2013. Ook hij is als prominent aanwezig en zal daarbij een aanval doen op de 35.43 van de Venhuizer.

Start en finish van dit evenement zijn aan de IJsdijk bij Oudeschild. Het parcours is 28,5 kilometer lang en loopt van de Waddenhaven door polder De Eendracht tot aan Delta-monument De Schicht bij De Cocksdorp en terug.

Ligfietsers

Zo’n 170 wielrenners strijden in diverse categorieën om de Nederlandse titel. Als eersten gaan de tien gestroomlijnde ligfietsers van start. Ymte Sybrandy uit Dronten won vorig jaar in 27.02 minuten, een gemiddelde van ruim 63 km/u. Ook dit jaar is Sybrandy, die de wedstrijd vijf keer eerder won, de grote favoriet.

Na circa zes minuten (de eerste 100 deelnemers starten om de 30 seconden) gaan de ’normale’fietsen van start. De winnaar van vorig jaar in de categorie heren zestien tot veertig jaar, Johan Tijssen, kan ditmaal niet deelnemen. Hij heeft een elitelicentie en heeft deelgenomen aan het officiële NK tijdrijden op Goeree- Overflakkee. Johannes de Groot uit Jubbega, de winnaar van 2014, zal daarom als laatste van start gaan. In dezelfde klasse start ook de Texelse favoriet Remco Koopman. Vorig jaar behaalde bij een veertiende plaats in deze categorie.

In de categorie heren veertig tot en met 49 jaar start Marko Jeletich uit Amersfoort als één van de favorieten. Zijn grootste concurrenten zijn Ben Plantinga uit Glimmen en Cees Snoek uit Volendam. In de klasse heren ouder dan vijftig jaar zal de strijd gaan tussen drievoudig winnaar Henny Rovers uit Roosendaal, Robert Godfroid uit Monnickendam (winnaar in 2007), Arjan Bakker uit Gouda en debutant Jos Witjes uit Leek.

Dames

Aan het Nederlands kampioenschap doet ook een flink aantal dames mee. In de categorie tot 35 jaar gaat de strijd naar verwachting tussen drievoudig winnaar Marion Gerssen uit Beuningen, Vivian Wal uit Leeuwarden en Harriët Koorn uit Leiden. Daarnaast zijn alle Texelse ogen ook gericht op topmountainbikester Denise Betsema uit Oudeschild. Mogelijk kan zij als kersverse wereldkampioene op de weg bij de amateurs meestrijden voor de titel. Bij de 35-plussers worden zevenvoudig winnaar Janny Kleinjan uit Almelo, Jacqueline Postma uit Hoorn en de Texelse Simone Betsema tot de favorieten gerekend.