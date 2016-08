Altijd prijs voor Thijs

Foto Justin Sinner Thijs Zuurbier gaat Jordy Vinke en de nauwelijks zichtbare Kyle Agterberg voor in de bocht.

OUDESCHILD - Het is dit seizoen altijd prijs voor Thijs. Dat was zaterdag tijdens de wielerronde van Oudeschild niet anders. Daar boekte Julianadorper Thijs Zuurbier zijn vijfde dagzege van dit jaar.

Door Casper Duin - 28-8-2016, 20:47 (Update 28-8-2016, 20:47)

Winnaar van de tijdrit in de Hel van Petten en de rondes van Hoogkarspel, Den Oever en Den Burg. Tweede in Breezand, Warmenhuizen, Oosterend, in de eerste etappe van de Hel van Petten en derde in Beverwijk. Het is de imponerende erelijst van oud-topmountainbiker Zuurbier bij zijn serieuze intrede dit kalenderjaar...