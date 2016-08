Met Dogger blijft zege in autocross op Texel

DE COCKSDORP - Met de winst van Pieter Dogger in de Stockcar F1 bleef de zege in het hoofdnummer van de tweede Texelse autocross op het eiland.

Door Casper Duin - 28-8-2016, 19:41 (Update 28-8-2016, 19:41)

Vorige week moest de organiserende MAB Club Texel de autocross nog op het laatste moment afblazen vanwege de overvloedige regenval. Bij de herkansing bleek het hemelwater geen spelbreker en werd duidelijk dat de afgelasting nauwelijks invloed had op het aantal deelnemende rijders. Bijna 140 coureurs kwamen zondagmiddag in actie op het circuit aan de Hoofdweg.

In de Stockcar F1 zegevierde Pieter Dogger uit Den Burg, gevolgd door Rian Vronik en Pascal Spigt. Winst in de rodeoklasse was voor Berry Amsing (De Waal). Jesse de Graaf en Bas Berkhout vergezelden hem op het ereschavot. De Fries Wybe de Vries (Hantum) werd de winnaar in de vrije standaardklasse. Bertus Uitgeest (Oosterend) finishte als tweede, Danny van der Stap (Den Burg) als derde. Wouter Boon (De Koog) was de beste in de juniorenklasse, voor Dave Gieles en Ids Witte.