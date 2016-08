Chinese profclub lokt Helderse voetbaltrainer De Vries

Foto George Stoekenbroek Mark de Vries (links) kan aan de slag in China. ,,Ik heb echter ook verplichtingen bij HCSC. Het vliegtuig gaat op 4 september.’’

DEN HELDER - Woensdagavond stond trainer/coach Mark de Vries voor het eerst in de voorbereiding langs de lijn en loodste hij HCSC naar een 3-0 bekerzege op SRC. De Vries was net terug van een verblijf van bijna zes weken in de Chinese miljoenenstad Qingdao.

Door Hans Steen - 26-8-2016, 15:17 (Update 26-8-2016, 15:17)

Daar was de Nieuwedieper assistent van oud-international Jan Poortvliet, hoofdtrainer van de gelijknamige profclub in de derde liga. ,,Het ging half juli allemaal zo snel dat ik pas in het vliegtuig tijd had om vrienden op de...