FC Marlène treft ’t Knooppunt in finale

AMSTERDAM - De zaalvoetballers van FC Marlène staan op vrijdag 14 april in de bekerfinale tegenover ’t Knooppunt. De Amsterdamse koploper van de eredivisie versloeg gisteravond in de Sporthallen Zuid Hovocubo met 4-3.

Door Ton Rooseboom - 14-3-2017, 23:01 (Update 14-3-2017, 23:01)

Deze ontmoeting in de halve finale van het bekertoernooi kon vorige maand geen doorgang vinden omdat spelers van de Hoornse ploeg op weg naar Amsterdam betrokken raakten bij een verkeersongeluk. Marlène, dat die bewuste vrijdagavond in Heerhugowaard afrekende met FC Eindhoven (5-2) bleef dus lange tijd in het ongewisse...