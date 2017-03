Succes gaat schoonrijder Wartenhorst nooit vervelen

Foto Martin de Haan Henk Wartenhorst tijdens de training op ijsbaan De Meent: ,,Het geeft zoveel ontspanning.’’

HEERHUGOWAARD - Succes verveelt nooit. Ook voor Henk Wartenhorst blijft winnen toch iets speciaals. Voor de veertiende keer veroverde de Heerhugowaarder vorige week in Utrecht de Nederlandse titel bij het schoonrijden in de hoofdklasse.

Door Wilfred van den Hoven - 14-3-2017, 23:15 (Update 14-3-2017, 23:15)

,,Mijn vrouw Elly en ik waren altijd al schaatsliefhebbers, zodra er ijs op de sloten lag gingen we schaatsen’’, vertelt de kwieke zeventiger. ,,In 1983 werd in Heerhugowaard ijsclub De Draai opgericht. Elly had dat in de krant gelezen en hebben we ons direct aangemeld. Lange tijd deed...