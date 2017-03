Danouk Bannink: steeds weer een beetje sneller [video]

Foto Martin de Haan Danouk Bannink wordt op het NK, achter Dion Voskamp en Leeyen Harteveld, derde op de 500 meter.

SCHAATSEN - In februari 2016 reed ze op De Meent bij het NK voor junioren naar het brons op de vijfhonderd meter. Iets meer dan een jaar later klokt Danouk Bannink wéér de derde tijd. Op dezelfde afstand en op dezelfde ijsbaan. Maar er zijn wel degelijk verschillen. Niet alleen komt de Alkmaarse inmiddels uit bij de neosenioren, ook is ze het afgelopen seizoen een andere weg ingeslagen. ,,En dat is me heel goed bevallen”, aldus de twintigjarige schaatsster.

Door Judit de Redelijkheid j.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 13-3-2017, 16:29 (Update 13-3-2017, 16:36)

Terwijl de meeste...