Alkmaarsche Boys ontbeert creativiteit

Foto Martin de Haan Zouaven-verdediger Noah Marsman (16) kan vertrekken, na een zware charge op Daniel Mullen.

TWEEDE KLASSE A - Voor zowel Alkmaarsche Boys als voor De Zouaven was het 2-2 gelijkspel op sportpark Oosterhout onbevredigend. De thuisploeg speelde de gehele tweede helft met een numerieke meerderheid na de terechte rode kaart voor Zouaven-verdediger Noah Marsman, maar kon geen bres slaan in het hechte defensieve blok van de tegenstander. Ook de gasten waren ontevreden met het zwaar bevochten punt, want de beste kansen waren voor het tiental uit Grootebroek.

Door Teun Vermey - 12-3-2017, 23:52 (Update 12-3-2017, 23:52)

,,We speelden als team de hele wedstrijd onder ons...