White Stones moet scherp blijven

AMSTERDAM - Een gelopen koers was het al wel min of meer wat betreft de kampioensaspiraties van White Stones. Na de 6-5 nederlaag bij AC Kingdom is dat zelfs definitief. De Egmonders kunnen zich nu op de nacompetitie gaan richten.

Door Robin Kaandorp - 11-3-2017, 0:50 (Update 11-3-2017, 0:50)

Als winnaar van de eerste periode was dat immers al enige tijd een zekerheid en het zal rust geven als White Stones de komende anderhalve maand moet overbruggen met de vier resterende wedstrijden, waarbij alleen voor de tegenstanders nog wel het een...