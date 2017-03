Drie op een rij op Ameland levert Bram Imming titel op

EGMOND-BINNEN - Bram Imming kan behoorlijk hard fietsen over het strand van Ameland. Dat heeft de Egmonder de voorgaande twee jaar bewezen tijdens de races op het Waddeneiland. Een derde zege op rij levert hem de nationale titel op.

Door Ton Rooseboom - 9-3-2017, 16:16 (Update 9-3-2017, 16:18)

Wat hem twee jaar geleden net niet gegund was in zijn ’achtertuin’ - toen het NK strandrace gehouden werd bij Egmond-Pier-Egmond - en waar Thijs Zonneveld vorig jaar in Noordwijk met de kampioenstrui aan de haal ging zou in 2017 de beurt aan...