Egmondse voetbalclubs streven naar officiële fusie in 2019

Foto Cor Mooij Jonge spelers van de drie Egmondse voetbalclubs werpen alvast een bal op voor hun gezamenlijke toekomst. ,,De fusie is essentieel voor de jeugd in de drie dorpskernen.’’

EGMOND-BINNEN - Als het om de beoogde fusie tussen de drie Egmondse voetbalclubs gaat, wordt het nieuws al tijden gedomineerd door de perikelen rond de toekomstige accommodatie. En daar worden de drie verenigingen inmiddels een beetje moe van. Want zij zijn er onderling immers al lang al uit. ,,Het is voor alle clubs cruciaal dat we gaan fuseren.”

Door Robin Kaandorp - 9-3-2017, 23:55 (Update 9-3-2017, 23:55)

De drie huidige voorzitters zijn voor de gelegenheid bij elkaar gekomen in de kantine van Sint Adelbert om vooral een krachtig geluid naar buiten...