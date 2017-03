Jade van der Molen combineert marathon weer met langebaan

ALKMAAR - Jade van der Molen keert op haar schreden terug en gaat volgend seizoen weer rijden voor Team Palet Schilderwerken, die ploeg waarmee ze haar eerste marathonoverwinning in haar schaatscarrière behaalde.

De 22-jarige Alkmaarse stapte vorig jaar over naar Team Galesta. ,,Ik zag dat als een mooie uitdaging, maar het liep anders dan gepland’’, zegt Van der Molen, die thans in Heerenveen woont. ,,Voor komend seizoen was ik op zoek naar een schaatsploeg waarbij ik marathon en langebaan kan combineren. Ik...