Overstap voelt als bevrijding voor Alkmaarse turner Boyd Bindels

Foto Martin de Haan Turner Boyd Bindels tijdens zijn training in de zaal bij Sarturnus: ,,Topdport is niet altijd leuk.’’

ALKMAAR - Alles opzij zetten voor dat ene doel. De druk om te presteren voor een plekje in Oranje. De 17-jarige turner Boyd Bindels wilde het niet meer. Afgelopen jaar sloot hij zijn topsportloopbaan in de eredivisie af met NK-goud aan rekstok. Dit jaar turnt hij voor het eerst mee in de eerste divisie. Voor Bindels voelt het als een bevrijding.

Door Lisa Deen - 7-3-2017, 23:55 (Update 7-3-2017, 23:55)

Tijdens zijn jaren in de eredivisie had Bindels immers altijd het idee dat hij moest presteren. ,,Het voelde altijd een beetje...