Bas Crébas en John de Leeuw succesvol bij seizoenstart drafbaan Alkmaar

Foto Martin de Haan Regerend paradepaard Freedom Fighter (rechts met Ruud Pools) begon meteen met winst.

ALKMAAR - Hij is blij met Alkmaar en Alkmaar blij met hem. Dat was een beetje de strekking van de eerste koersavond in de Hout van 2017. Zonder Bas Crébas was de seizoensstart waarschijnlijk niet mogelijk geweest, maar de trainer uit de Noordoostpolder kreeg daar ook flink wat voor terug. Met vier eerste en twee tweede plaatsen domineerde hij de uitslagen.

Door Robin Kaandorp - 6-3-2017, 22:43 (Update 6-3-2017, 22:43)

De dertien paarden die hij inschreef (ze kwamen overigens niet allemaal aan het vertrek) hadden er precies voor gezorgd dat de...