Opleving LSVV duwt machteloos Foresters dieper richting probleemzone

Foto Walter Oliemans Toine Merk, in duel met Simon Duindam, was met twee fraaie doelpunten belangrijk voor LSVV.

TWEEDE KLASSE A - ,,Dit is het ongrijpbare van voetbal”, sprak LSVV-trainer Sem Wokke na afloop van de 1-3 overwinning bij Foresters. Na een eerste helft zonder spektakel, en waarin bijna niets lukte, kreeg zijn team in de tweede helft plotseling toch nog de vleugels. Hoe dat zo ineens kwam, blijft vooralsnog raadselachtig. ,,Ik ben in de rust ook niet zo heel vriendelijk geweest. Het was zó slecht wat we lieten zien. En we hadden geen kans gecreëerd, terwijl er veel ruimte lag op het middenveld. Ik dacht ook nog: waar train je dan voor?” De Langedijkers toonden weinig voetballiefde, al was dat bij de thuisploeg niet veel beter.

Door Valentijn Jansen - 5-3-2017, 22:44 (Update 5-3-2017, 22:44)