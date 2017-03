’Zak aardappelen op de rug’ bij Kolping Boys

TWEEDE KLASSE A - Op donderdagavond oogstte Kolping Boys complimenten voor het verweer in de bekerwedstrijd tegen de Heemskerkse hoofdklasser ADO’20. Drie dagen later speelden de Oudorpers een heel moeizame wedstrijd bij KFC en verloren met 3-1.

,,Je wilt het eigenlijk niet weten, maar zo’n doordeweekse bekerwedstrijd heeft helaas vaak wel zijn weerslag op de eerste volgende beurt in de competitie’’, moest ook Kolping-trainer Marc de Wilde erkennen. ,,Het leek wel of onze spelers in de tweede helft met een zak aardappelen...