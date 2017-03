Discutabele vrije trap nekslag AFC’34

EERSTE KLASSE A - AFC’34 heeft de kans om de aansluiting met de nummers twee (Hillegom) en drie (EDO) te herstellen, laten liggen. Beide volgers op koploper Purmersteijn verloren verrassend hun wedstrijd, maar ook AFC’34 beet in het stof: in Driehuis was middenmoter Velsen met 2-0 te sterk.

Door Gerard Klaver - 5-3-2017, 22:38 (Update 5-3-2017, 22:38)

Voor rust was er maar weinig vertier voor beide doelen. De grootste kans was voor de thuisploeg via Sander Loogman, die de bal richting de hoek schoot. Doelman Joey Wiese voorkwam erger voor AFC’34...