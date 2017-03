AMHC ziet wel lichtpuntjes

HOCKEY MANNEN OVERGANGSKLASSE - Het zal een harde dobber worden voor de hoofdmacht van de Alkmaarsche Mixed Hockey Club om zich te handhaven. De eerste wedstrijd na de winterstop biedt trainer Alexander Peulen toch enig perspectief. Hoewel er van koploper Victoria met 4-2 werd verloren zag de coach van AMHC genoeg lichtpuntjes om met vertrouwen de veldcompetitie te vervolgen.

,,We hebben de voorbije periode eraan gewerkt om langer in balbezit te blijven. Daar ging het in de eerste competitiehelft vaak mis. Vorige...