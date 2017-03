’Verhaal van het seizoen’ bij gelijkspelend Reiger Boys

HEERHUGOWAARD - De play-offs zijn inmiddels al enige tijd uit zicht voor de vrouwen van Reiger Boys, maar winnen lukt momenteel helemaal niet meer. Voor de zevende keer op rij bleef de Heerhugowaardse eredivisionist zonder winst. Tegen Drs. Vijfje werd het 1-1.

En dat was al voor de vierde keer op rij dat het team van coaches Wouter Moraal en Giovanni Kasanwirjo die score noteerden. ,,We krijgen kansen genoeg, maar we schieten er erg weinig in. Zo troffen we vlak voor tijd...