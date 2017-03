White Stones beseft dat alleen plan B rest

EGMOND AAN ZEE - Normaal gesproken zou de indrukwekkende inhaalrace die White Stones uit de hoge hoed toverde met gejuich zijn ontvangen. Maar de ploeg schoot niets op met het 6-6 gelijkspel dat het tegen Leekster Eagles uit het vuur sleepte. ,,We moeten nu over op plan B”, zei Mitchell Zwart, die besefte dat Volendam de titel in de eerste divisie na gisteravond zo goed als zeker binnen heeft.

Door Judit de Redelijkheid - 4-3-2017, 0:11 (Update 4-3-2017, 0:11)

Ze hoopten de druk er op te houden bij de koploper. Als runner-up...