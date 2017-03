Job Dragtsma zoekt in Venezuela het avontuur weer op

Foto Martin de Haan Job Dragtsma loopt door zijn stad Alkmaar op het Fnidsen: ,,Het is belangrijk dat ik in Venezuela met mensen kan praten, maar vooral naar ze kan luisteren.’’

ALKMAAR - Voor het geld hoeft hij het zeker niet te doen. Venezuela staat economisch gezien aan de rand van de afgrond, voedsel is er schaars en de politieke situatie in het land is zeer gespannen. De Rijksoverheid raadt reizen naar het Zuid-Amerikaanse land af. Ondanks de waarschuwing vliegt Job Dragtsma over een week naar Caracas.

Door Ton Rooseboom t.rooseboom@hollandmediacombinatie.nl - 4-3-2017, 0:06 (Update 4-3-2017, 0:06)

De 61-jarige voetbaltrainer uit Alkmaar zoekt graag het buitenlandse avontuur op. Eerst in Turkije, daarna jarenlang in Finland en nu dus aan de andere kant van...