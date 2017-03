Benthe Dijkman is bij Terriers de verbazing al voorbij

Foto Ben Haeck Benthe Dijkman: ,,Ik vind het fantastisch dat ik nu in de Overgangsklasse speel. Dat had ik een paar jaar geleden echt niet durven dromen.’’

CASTRICUM - ,,Het leek wel of het tien stappen omhoog waren’’, zegt Benthe Dijkman over het verschil tussen MHC Castricum en Terriers. De negentienjarige hockeyster keek bij haar debuut in de Overgangsklasse haar ogen uit. ,,Het spel ging zo veel sneller en er werd veel meer in het veld gepraat. Ik wist in het begin echt niet wat me overkwam.’’

Door Ton Rooseboom - 2-3-2017, 22:30 (Update 2-3-2017, 22:30)

Inmiddels is Dijkman de verbazing al lang voorbij. Ze draait al ruim een half jaar mee bij de ploeg uit Heiloo, die...