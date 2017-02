Bekerloting bij Kolping Boys

OUDORP - De loting voor de kwartfinales van het bekertoernooi in district West 1 vindt donderdagavond plaats in de kantine van Kolping Boys. Dat is na afloop van het duel in de achtste finales dat de Oudorpse tweedeklasser speelt tegen ADO’20, de Heemskerkse koploper van de hoofdklasse A. De aftrap is om 20 uur.

Van de zes kwartfinalisten die tot dusverre bekend zijn, is Altius de meest opvallende. De zaterdagderdeklasser uit Hilversum drong tot de laatste acht door via een 6-1 zege op Zeeburgia. Twee andere teams uit de hoofdstad, Ajax-zaterdag en Swift redden het wel. Ajax won van Eemdijk (2-5) en Swift versloeg HBOK (4-2). EDO riep WV-HEDW een halt toe (3-1) en Purmersteijn had geen moeite met Abcoude (4-1). En dinsdagavond zegevierde Volendam-zaterdag met 1-2 in en tegen Breukelen. Op woensdag 8 maart staat Zouaven - De Bilt als laatste wedstrijd in de achtste finale op het programma.

De kwartfinales worden gespeeld op 21, 22 of 23 maart.