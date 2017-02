Ivar Slik wil weer rijden voor de prijzen

Foto Martin de Haan Ivar Slik in de kleuren van zijn nieuwe ploeg CT Monkey Town: ,,Ik wil presteren en niet achterin het peloton zitten harken.’’

AMSTERDAM - Het is maart, dus de hoogste tijd voor wielrenners om de weg op te gaan. Ivar Slik wil zich zaterdag graag van voren laten zien in de Ster van Zwolle, de traditionele openingsklassieker van het Nederlandse wegseizoen. ,,Hopelijk blijft dit weer nog een paar dagen’’, zegt hij op de kille en winderige dinsdag. ,,Dan komen er in de Ster van Zwolle veel waaiers. En ik ben op het vlakke met harde wind vaak op mijn best.’’

Door Ton Rooseboom - 28-2-2017, 22:45 (Update 28-2-2017, 22:45)

De 23-jarige Slik heeft...