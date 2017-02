Wijdenbosch keert terug op oude nest bij FC Marlène

Foto Martin de Haan Nigel Wijdenbosch (links) vorig seizoen met Hovocubo tegen FC Marlène.

HEERHUGOWAARD - Behalve coach Anand Jagdewsing keert volgend seizoen ook Nigel Wijdenbosch terug bij FC Marlène. De Heerhugowaardse zaalvoetballer komt over van Hovocubo, waar hij voor het tweede jaar in de selectie zit.

Door Ton Rooseboom - 28-2-2017, 16:00 (Update 28-2-2017, 16:00)

De hoofdmachten van de Noord-Hollandse clubs staan zaterdagavond voor hun derby in de eredivisie in sporthal De Opgang tegenover elkaar. Wijdenbosch zal er dan niet bij zijn, hoewel hij dit seizoen blessurevrij is. ,,Ik ben al bijna een jaar fit, dus het gaat wel lekker’’, stelt hij. ,,Ik ga...