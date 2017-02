Gedroomde winnaars Kaasstad-bridgetoernooi

Foto Martin de Haan Maarten Schollaardt (rechts) en Tom van Overbeeke in actie in een van de eerste ronden.

ALKMAAR - Achteraf kan wel gesteld worden dat het Kaasstad-bridgetoernooi de gedroomde winnaars heeft gekregen. Kort voor het evenement werden Maarten Schollaardt en Tom van Overbeeke immers toegevoegd aan Team Oranje, zodat de 52e editie zowaar dus twee internationals op het erepodium had staan.

Door Robin Kaandorp - 27-2-2017, 17:57 (Update 27-2-2017, 17:57)

En dat is alweer een paar jaar geleden. Want welke datum het toernooi uitkiest (in de jaren dat er in het AZ-stadion werd gekaart, was immers januari meestal de speelmaand) het blijkt jaar op jaar moeilijk, zo niet...