AFC’34 kan twee extra punten bijschrijven

EERSTE KLASSE A - Tegen SO Soest was het een week eerder allemaal net niet voor eersteklasser AFC’34, maar deze zondag wist het op eigen veld wel de drie punten te bemachtigen. Nummer laatst Elinkwijk werd met 4-1 verslagen.

Door Gerard Klaver - 26-2-2017, 22:50 (Update 26-2-2017, 22:50)

Het was dit seizoen alweer de derde keer in competitieverband dat AFC’34 en de Utrechtse ploeg tegenover elkaar stonden. Een unicum, veroorzaakt doordat het duel van enkele weken geleden (uitslag 1-1) door de voetbalbond ongeldig werd verklaard. Elinkwijk had een stommiteit begaan door...