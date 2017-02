Kolping Boys haakt af in titelstrijd

Foto Ron Pichel Lester Half van Uitgeest probeert een omhaal tussen Rens Langedijk (links) en Steven Dekker.

TWEEDE KLASSE A - Kolping Boys is afgehaakt in de strijd om de titel in de tweede klasse A. De Oudorpers verloren zondagmiddag met 3-0 op bezoek bij koploper FC Uitgeest. ,,We gaan ons nu richten op de derde plek om zou de nacompetitie te kunnen halen’’, zei trainer Marc de Wilde na afloop.

Door Kees van Dalsemk.van.dalsem@hollandmediacombinatie.nl - 26-2-2017, 22:47 (Update 26-2-2017, 22:47)

Had Kolping voor een verrassing kunnen zorgen, dan had het Uitgeest op zes punten genaderd. Nu blijven de Oudorpers op 27 punten staan en heeft de koploper al...