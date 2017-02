Kenneth Goudmijn: ’Eerst vlieguren maken om als trainer te slagen’

Foto Ed van de Pol Kenneth Goudmijn (rechts) op het trainingsveld in Wijdewormer met Joel Donald en Kemy Augustien, die beide inmiddels niet meer bij AZ spelen.

HEERHUGOWAARD - Anders dan veel andere oud-profvoetballers bracht Kenneth Goudmijn zijn kennis na zijn actieve carrière eerst over bij de amateurs. En dat kan hij iedereen aanraden. ,,Het trainer zijn is een ervaringsvak”, zegt de 46-jarige Heerhugowaarder, die dit seizoen onder meer assistent-trainer is bij Jong AZ. ,,Je moet het ondervinden, vlieguren maken. Daar word je alleen maar beter van.”

Door Judit de Redelijkheidj.de.redelijkheid@hollandmediacombinatie.nl - 24-2-2017, 23:38 (Update 24-2-2017, 23:38)

