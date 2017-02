Buit lijkt binnen voor bij vlagen ’briljant’ FC Marlène

GOUDA - FC Marlène heeft zich met een 2-7 overwinning op GZV Watergras heel stevig in de topvier van de eredivisie genesteld en is daarmee zo goed als zeker van een plek in de play-offs. De ploeg heeft zelfs weer zicht op de tweede plek in de rangschikking.

Door Judit de Redelijkheid - 24-2-2017, 23:32 (Update 24-2-2017, 23:32)

Het verschil met nummer vijf GZV Watergras bedraagt nu, met voor beide ploegen nog zes wedstrijden te gaan, twaalf punten. Groene Ster uit Vlissingen zal hetzelfde gat moeten dichten om nog kans te maken...