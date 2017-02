Honkballers Bears in zonnige stemming

Foto Martin de Haan Omringd door de selectie tekent Bears-voorzitter Kelly Woods het contract. Rechts naast hem Koert Smit. Daartussen nieuwe coach Dave Tromp.

BERGEN - Het regionale honk- en softbal mag sportief gezien wel eens betere tijden gekend hebben, in Bergen liggen ze daar niet wakker van. Daar trekt Bears zijn eigen plan en gaat de club met flink wat ambitie de nabije toekomst in.

Door Robin Kaandorp - 24-2-2017, 7:00 (Update 24-2-2017, 7:00)

En hoewel het weer vooral winters dan wel herfstig is, is Bears in een zonnige stemming als op een zondagmiddag in Hemingway’s Beach Restaurant een sponsorcontract wordt getekend, date het restaurant op het strand van Bergen aan Zee voor een...