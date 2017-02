Kaasstad bridgetoernooi is onverwoestbaar

Foto Martin de Haan Het Kaasstad bridgetoernooi wordt voor de tweede keer gehouden in Wijkcentrum Overdie.

ALKMAAR - Een onverwoestbaar evenement. Dat is een etiket dat inmiddels wel op het Alkmaarse Kaasstadbridgetoernooi kan worden geplakt. Niet in de laatste plaats, omdat de grootste landelijke eendaagse wedstrijd, toe aan zijn 52e editie, zich blijft vernieuwen.

Door Robin Kaandorp - 23-2-2017, 15:15 (Update 23-2-2017, 15:15)

Om meer jonge bridgers (met name tot en met 25 jaar) te trekken, is Kaasstad dit jaar de aftrap van een nieuw door de bridgebond opgezet jeugdcircuit. ,,En dat heeft in ieder geval ongeveer tien paren opgeleverd. Daar zijn we heel blij mee. Het...