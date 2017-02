Noord-Hollandse schaaktop op ASK

ALKMAAR - Ruim voordat het Open Alkmaars Schaakkampioenschap (ASK) gaat plaatsvinden, zit het al helemaal vol. Er hebben zich 101 schakers aangemeld voor de titelstrijd op 3, 4 en 5 maart in horecagelegenheid Het Gulden Vlies en dat is het maximum.

Door Warner de Weerd - 23-2-2017, 14:17 (Update 23-2-2017, 14:17)

Blikvanger is de Friese grootmeester Sipke Ernst, die overigens een band heeft met de organiserende vereniging De Waagtoren, want hij verzorgt er clubtrainingen. Voor de rest belooft de titelstrijd een Noord-Hollandse aangelegenheid te worden, want een groot deel van de schaaktop...