Stadsderby opnieuw gespeeld wegens ’foutje’ bij Flamingo’s

ALKMAAR ALKMAAR - De stadsderby in de zaterdag vierde klasse A, tussen Alcmaria Victrix en Flamingo’s wordt zaterdag 25 februari opnieuw gespeeld.

Door Robin Kaandorp - 23-2-2017, 14:15 (Update 23-2-2017, 14:15)

De stadsderby in de zaterdag vierde klasse A, tussen Alcmaria Victrix en Flamingo’s wordt morgen opnieuw gespeeld. De twee voetbalploegen troffen elkaar al eerder op 10 december in de Egmonderhout, maar dat duel, dat destijds in 2-2 eindigde is ongeldig verklaard door de KNVB. Reden daarvan was het meespelen van de niet speelgerechtigde Ruben Beentjes bij Flamingo’s. Hij was op dat moment immers nog lid van Kennemers. Hiervoor heeft de club ook een geldboete gekregen en zijn er drie punten in minder gebracht. Alcmaria kan bij winst een gat slaan van vier punten met de concurrentie.