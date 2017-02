Powerlifting blijft Van der Meulen fascineren

Foto Martin de Haan Ferry van der Meulen bij de halters van SSS Alkmaar. ,,We hebben hier alles in huis wat we voor het NK nodig hebben.’’

ALKMAAR - Voor de hoeveelste keer zijn club SSS zondag gastheer is voor de Nederlandse kampioenschappen powerlifting? Ferry van der Meulen zou het echt niet weten. De 70-jarige coach van de Alkmaarse krachtsportvereniging is in de loop der jaren de tel kwijt geraakt. ,,Soms is er een andere club die het NK wil organiseren. Maar meestal is het hier’’, zegt hij in het clubgebouw aan de Tesselschadestraat. ,,Hier hebben we alles wat we nodig is in huis. En gelukkig hebben we bij SSS genoeg vrijwilligers om van zo’n NK een geslaagde dag te maken.’’

Door Ton Rooseboom - 23-2-2017, 8:00 (Update 23-2-2017, 8:00)