Slaager begint als hoofdtrainer bij AFC’34-zaterdag

ALKMAAR - Jeroen Slaager start volgend voetbalseizoen zijn loopbaan als hoofdtrainer.

De 28-jarige Heerhugowaarder gaat aan de slag bij het eerste zaterdagelftal van AFC’34. Hij wordt bij de Alkmaarse vierdeklasser de opvolger van Frank Buis. Slaager is thans assistent-trainer bij tweedeklasser Foresters. In Heiloo, waar hij ook met de A1 werkte, is hij aan zijn derde seizoen bezig.