Librefinale in Viaanse Molen

ALKMAAR - Frank Dekker (Heerhugowaard) en Pieter van den Hoek (Alkmaar) doen mee aan de gewestelijke finale libre hoofdklasse, die zaterdag en zondag in biljartcentrum De Viaanse Molen wordt gehouden. Zij zijn resp. als derde en vijfde geplaatst.

Van den Hoek vertegenwoordigt Diamonds, dat de finale organiseert. Ed Cornelissen uit Den Helder is op papier de favoriet. In plaats van dat alle acht spelers een keer tegen elkaar spelen, wordt er nu in twee poules van vier gespeeld. Van den Hoek en Dekker zijn in poule A ingedeeld en treffen elkaar meteen in de eerste ronde, die zaterdag om 11 uur wordt gespeeld. Op zondag volgen vanaf 12 uur de kruisfinales. De kampioen plaatst zich voor het NK dat van 7 tot en met 9 april in Arnhem wordt gehouden.