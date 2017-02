Schaakgroep Koedijk zet traditie voort met toernooi om Noord-Hollandse titel

KOEDIJK - Schaakgroep Koedijk houdt op zaterdag 18 maart het traditionele viertallentoernooi voor Noord-Hollandse clubteams.

Daarin staat wederom de Noord-Hollandse titel, vorig jaar gewonnen door Santpoort, op het spel.

Het toernooi is een begrip in Noord-Holland: jaarlijks schrijven zich rond de vijftig teams in voor het kampioenschap. Deelnemende teams werken zeven ronden af van elk twintig minuten per partij per persoon (het zogeheten rapid speeltempo). Naar gelang de speelsterkte worden de teams onderverdeeld in groep A, B of C.

Overigens mogen er ook teams van buiten Noord-Holland of ploegen die bestaan uit een combinatie van spelers van verschillende clubs meedoen. Deze ploegen kunnen echter geen aanspraak maken op de Noord-Hollandse schaaktitel.

Het toernooi is in Ontmoetingscentrum De Rietschoot en begint om 10 uur. Er zijn geen inschrijfkosten. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via inschrijvenkoedijktoernooi@gmail.com