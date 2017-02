Schaatstrainers AIJC streven naar eigen Topteam

Foto Martin de Haan Trainer Jacco Fenijn (rechts) geeft instructies aan (vlnr) Merle Meije, Isa Merkuur en Isabel Grevelt die oefenen op hun start. De coaches Wim Merkuur en Cock Groot kijken net als de andere schaatsers uit de AIJC-clubselectie toe.

ALKMAAR - Het streven is te komen tot een volwaardige schaatsacademie in Alkmaar, die kan wedijveren met Regionale Training Centra in het land. ,,Het lijkt ons beter dat kinderen in eigen omgeving hun talenten verder kunnen ontwikkelen. Er komen vanaf hun 13e, 14e jaar al zoveel veranderingen op hen af ’’, stelt Jacco Fenijn. Hij is een van de drie schaatstrainers bij de clubselectie van de Alkmaarsche IJsclub die met plannen rond loopt om te komen tot een AIJC Topteam.

Door Ton Rooseboom - 21-2-2017, 23:21 (Update 21-2-2017, 23:21)

Met zijn...