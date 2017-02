Achtste boardingtoernooi White Stones

EGMOND AAN ZEE - White Stones houdt voor de achtste keer tijdens de voorjaarsvakantie een boardingtoernooi voor de jeugd.

De Egmondse zaalvoetbalvereniging, waarvan het eerste team uitkomt in landelijke eerste divisie, hecht veel waarde aan een goede relatie met de veldclubs uit de regio. De deelnemende teams komen van Sint Adelbert, Zeevogels, HSV, AFC’34, Reiger Boys, SVW’27 en Vios W.

In sporthal De Watertoren in Egmond aan Zee spelen donderdag en vrijdag de O13 (D), O11 (E) en O9 (F) pupillen. Per leeftijdscategorie werken de teams eerst poulewedstrijden af waarna met verschillende finales een uiteindelijke winnaar bepaald wordt. Donderdag spelen tussen 11 tot 15 uur de O11 gevolgd door de O13 (15.30 tot 20 u). Vrijdag is tussen 13 en 17 uur beurt aan de jongste teams.