LSVV begrijpt de belangen

TWEEDE KLASSE A - Wil LSVV dit seizoen nog in aanmerking komen voor een plek in de nacompetitie, dan dienen de Langedijkers in ieder geval bij de bovenste vier ploegen op de ranglijst te eindigen. ,,Ik spreek niet vaak van moeten, maar het was tegen Zilvermeeuwen wel zaak dat we zouden winnen’’, zei LSVV-trainer Sem Wokke. Hij werd door zijn ploeg op zijn wenken bediend. De spelers begrepen de belangen die er tegen de Zaandammers op het spel stonden en wonnen met 2-0.